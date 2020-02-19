На Тернопільщині з отруєнням госпіталізували 12 учнів коледжу
Укрінформ
Дванадцятьох учнів із діагнозом харчове отруєння госпіталізували до Збаразької лікарні на Тернопільщині.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"19 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до інфекційного відділення Збаразької ЦРЛ, з попереднім діагнозом харчове отруєння, госпіталізовано 12 учнів (2003 - 2005 р.н.), які вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою", - йдеться у повідомленні.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.