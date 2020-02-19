На Херсонщині поблизу Північно-Кримського каналу виявили схрон зі зброєю

Співробітники Служби безпеки України в Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу виявили схрон зі зброєю.

Про це у Facebook повідомила речник Управління СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула.

«Співробітники Служби безпеки України в Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу виявили схрон. Зі схованки правоохоронці вилучили 2 ручні протитанкові гранатомети, 1,2 кг тротилу та 1 кг піротехнічної суміші, загорнуті у поліетиленові пакети», - йдеться у повідомленні.

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У межах кримінального провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" тривають слідчі дії.

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Наразі встановлюються джерела походження схрону та особи, які, можливо, причетні до його облаштування.

Фото: СБУ