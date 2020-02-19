На Херсонщині поблизу Північно-Кримського каналу виявили схрон зі зброєю
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Укрінформ
Співробітники Служби безпеки України в Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу виявили схрон зі зброєю.
Про це у Facebook повідомила речник Управління СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула.
«Співробітники Служби безпеки України в Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу виявили схрон. Зі схованки правоохоронці вилучили 2 ручні протитанкові гранатомети, 1,2 кг тротилу та 1 кг піротехнічної суміші, загорнуті у поліетиленові пакети», - йдеться у повідомленні.
У межах кримінального провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" тривають слідчі дії.
Наразі встановлюються джерела походження схрону та особи, які, можливо, причетні до його облаштування.
Фото: СБУ