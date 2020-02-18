Житомирська облрада пропонує призупинити роботи на дорозі, яку будують китайці

Житомирська обласна рада просить облдержадміністрацію звернутися до Кабміну, аби призупинити будівництво північної об’їзної автодороги навколо Житомира, на якому працюють китайські робітники.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів обласної ради, іноформує пресслужба Житомирської облради.

«Профільна комісія доручила облдержадміністрації звернутись до Кабінету міністрів України з проханням тимчасово призупинити роботи з реконструкції Північної об’їзної дороги, аби китайські працівники не повертались на місце роботи, а залишались в своїй країні», - зауважив голова облради Володиимр Ширма.

За його словами депутати також звернуться до правоохоронних органів, аби вони встановили цілодобове чергування біля боксів, де проживають будівельники.

Крім того, депутати доручили управлінню охорони здоров’я ОДА забезпечити цілодобове медичне спостереження за китайськими працівниками, а також внести пропозиції щодо потреби у необхідних медикаментах та засобах спеціального медичного захисту, аби закупити їх та створити відповідний резерв для оперативного реагування.

Директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов розповів, що серед будівельників, які прибули з Китаю для продовження робіт на будівництві дороги, хворих немає. Наразі повернулося 11 працівників, стан яких контролюють.

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Як повідомляв Укрінформ, працівники китайської компанії, яка будує об’їзну автодорогу в Житомирі, перебувають на двотижневому карантині у боксах на підприємстві. Туди помістили тих, хто повернувся в Україну з Китаю після святкування Нового року.

Реконструкцію міжнародного шляху М-06 Київ - Чоп у Житомирській області проводить з 2018 року підрядна організація Sinohydro Corporation Limited (КНР).

За даними Державної міграційної служби, до виїзду за кордон на об’єкті працювали близько 40 працівників з КНР.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом COVID-19.

Станом на ранок 18 лютого у світі зареєстровано 73 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 - летальні. Одужало вже 12842 осіб.