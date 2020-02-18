Повторний розгляд справи Кернеса призначили на 28 лютого

Засідання Київського райсуду Полтави, який повторно розглядатиме справу проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців призначене на 28 лютого.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

"Судове засідання щодо Кернеса та двох його охоронців (обвинувачених у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів Харківського Євромадану у січні 2014 року) призначено на 28 лютого, на 10:00", - зазначив адвокат.

На запитання, чи має Кернес намір поїхати на суд у Полтаві, адвокат сказав: "Кернес завжди виконував та виконує свої процесуальні обов'язки".

Як повідомляв Укрінформ, 31 січня 2020 року Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасував рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи проти Кернеса та його охоронців.

13 лютого Київський райсуд Полтави отримав справу на повторний судовий розгляд, яку передано з Полтавського апеляційного суду. За підсумками автоматизованого комп'ютерного перерозподілу розглядатиме справу суддя Київського райсуду Полтави Володимир Шиян.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу щодо обвинувачення міського голови Геннадія Кернеса та його охоронців із формулюванням "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі". Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо того, чи є правосудним рішення судді Антонова. У липні 2019 року Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Антонова.

Обвинувальний акт за підозрою Кернеса і двох його охоронців за трьома статтями: незаконне позбавлення волі чи викрадення людини, катування, погроза вбивством Генпрокуратура передала до суду у березні 2015 року. З жовтня 2015 року справу розглядали у Київському райсуді Полтави.

Кернес і його охоронці не признають вини. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.