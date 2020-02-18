На Миколаївщині назвали фейком розміщення у курортній зоні українців з Китаю
Про це повідомляє сайт Коблівської ОТГ.
«Інформація про те, що одна з баз відпочинку в Коблево збирається надати свої приміщення для розташування там українців, які прибувають з Китаю, і які можуть бути заражені коронавірусів, фейк. Головний лікар Коблевської ОТГ Віктор Чернега категорично спростував подібну інформацію», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проведення подібних заходів заборонено в густонаселених пунктах, таких як село Коблево. По-друге, розміщення людей, з високою ймовірністю заражених коронавірусів, означає повний зрив туристичного сезону, а з урахуванням близького розміщення дитячих таборів - зрив оздоровчого процесу для тисяч дітей з усієї України.
У сільській раді Коблево також підтвердили, що ніяких розмов, ініціатив та намірів розмістити людей, які прибули з Китаю не обговорювалося.
Варто зазначити, що на території Чорноморського узбережжя Коблево розташовано понад 100 баз відпочинку, куди щороку приїздять кілька сот тисяч туристів та відпочивальників.
фото: АА