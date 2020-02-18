На Миколаївщині назвали фейком розміщення у курортній зоні українців з Китаю

Коблівська тергромада на Миколаївщині спростувала оприлюднену деякими ЗМІ інформацію про нібито розміщення на території курортної зони Коблево українців, які прибувають з Китаю, і які, ймовірно, можуть бути заражені коронавірусом.

Про це повідомляє сайт Коблівської ОТГ.

«Інформація про те, що одна з баз відпочинку в Коблево збирається надати свої приміщення для розташування там українців, які прибувають з Китаю, і які можуть бути заражені коронавірусів, фейк. Головний лікар Коблевської ОТГ Віктор Чернега категорично спростував подібну інформацію», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проведення подібних заходів заборонено в густонаселених пунктах, таких як село Коблево. По-друге, розміщення людей, з високою ймовірністю заражених коронавірусів, означає повний зрив туристичного сезону, а з урахуванням близького розміщення дитячих таборів - зрив оздоровчого процесу для тисяч дітей з усієї України.

У сільській раді Коблево також підтвердили, що ніяких розмов, ініціатив та намірів розмістити людей, які прибули з Китаю не обговорювалося.

Варто зазначити, що на території Чорноморського узбережжя Коблево розташовано понад 100 баз відпочинку, куди щороку приїздять кілька сот тисяч туристів та відпочивальників.

фото: АА