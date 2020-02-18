У Білій Церкві проходять антитерористичні навчання

На території Білоцерківщини Київської області проходять антитерористичні навчання за участю поліції, СБУ, ДСНС, Нацгвардії та ЗСУ.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Відсьогодні і до 21 лютого на території міста Біла Церква та на прилеглих районах Київської області відбуватимуться масштабні навчання за участю підрозділів Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, Збройних Сил України та органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали всіх мешканців Київщини зберігати спокій, із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та можливих обмежень і звернули увагу на необхідності завчасного планування маршрутів, враховуючи можливі обмеження.

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Також у поліції закликали громадян дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і мати при собі документи, що посвідчують особу.