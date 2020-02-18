У Білій Церкві проходять антитерористичні навчання

У Білій Церкві проходять антитерористичні навчання

Укрінформ
На території Білоцерківщини Київської області проходять антитерористичні навчання за участю поліції, СБУ, ДСНС, Нацгвардії та ЗСУ.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Відсьогодні і до 21 лютого на території міста Біла Церква та на прилеглих районах Київської області відбуватимуться масштабні навчання за участю підрозділів Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, Збройних Сил України та органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали всіх мешканців Київщини зберігати спокій, із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та можливих обмежень і звернули увагу на необхідності завчасного планування маршрутів, враховуючи можливі обмеження.

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Також у поліції закликали громадян дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і мати при собі документи, що посвідчують особу.

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