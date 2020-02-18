«Шведський бізнес день» проходить у Вінниці
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у департаменті міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА.
««Шведський бізнес день» відбудеться за участі керівництва облдержадміністрації та шведських компаній. Цей захід проводиться за підтримки Посольства Королівства Швеції в Україні. Ми зацікавлені у тому, щоб на цьому форумі презентувати інвестиційний потенціал Вінницької області, а для себе взяти досвід рішень шведських компаній для українського бізнесу та посприяти налагодженню взаємовигідних контактів», - повідомили у департаменті.
У відомстві зазначили, що задля участі у «Шведському бізнес дні» до Вінниці прибула делегація шведських підприємців, до складу якої входять виробники спеціального обладнання, сільськогосподарської ґрунтообробної та посівної техніки, металевих конструкцій і автотранспорту. Загалом, більше 10 шведських компаній та їхніх представництв в Україні.
Наразі вже відбулася зустріч керівництва Вінницької облдержадміністрації з першим секретарем посольства Королівства Швеції в Україні.