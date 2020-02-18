«Шведський бізнес день» проходить у Вінниці

У Вінниці у вівторок проходить «Шведський бізнес день» за участі керівництва облдержадміністрації та шведських компаній.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у департаменті міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА.

««Шведський бізнес день» відбудеться за участі керівництва облдержадміністрації та шведських компаній. Цей захід проводиться за підтримки Посольства Королівства Швеції в Україні. Ми зацікавлені у тому, щоб на цьому форумі презентувати інвестиційний потенціал Вінницької області, а для себе взяти досвід рішень шведських компаній для українського бізнесу та посприяти налагодженню взаємовигідних контактів», - повідомили у департаменті.

Читайте також: Посольство у Швеції запрошує українців до участі в художньому проєкті про творчість Шевченка

У відомстві зазначили, що задля участі у «Шведському бізнес дні» до Вінниці прибула делегація шведських підприємців, до складу якої входять виробники спеціального обладнання, сільськогосподарської ґрунтообробної та посівної техніки, металевих конструкцій і автотранспорту. Загалом, більше 10 шведських компаній та їхніх представництв в Україні.

Наразі вже відбулася зустріч керівництва Вінницької облдержадміністрації з першим секретарем посольства Королівства Швеції в Україні.