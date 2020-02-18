Госпітальні бази Житомирщини готові ізолювати хворих китайців-дорожників – ОДА

Госпітальні бази Житомирщини готові ізолювати китайських працівників, які будують об’їзну дорогу навколо обласного центру.

Про це у Facebook повідомив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.

«Чи готова область до коронавірусу? Найважливіше, всі госпітальні бази готові до ізоляції хворих китайців з виробничої бази», - наголосив Мельник.

Він зауважив, що на території, де відбувається будівництво об'їзної дороги, розміщені житлові бокси, в яких проживають китайці, і частину тих приміщень вивільнено для перебування на карантині. При цьому стан здоров'я працівників контролюється дистанційно, лікар туди не заходить, а їм лише передають їжу. Не менше трьох разів на день будівельникам міряють температуру.

За словами прессекретаря, такі заходи не стосуються 16 китайських працівників, які залишилися в Україні.

«Ситуація під контролем керівництва китайської дорожньої компанії та Житомирської ОДА, до якої регулярно надходить вся відповідна інформація від медика бази», - додав Мельник.

Читайте також: У Китаї оприлюднили найбільше дослідження про новий коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, працівники китайської компанії, яка будує об’їзну автодорогу в Житомирі, перебувають на двотижневому карантині у боксах на підприємстві. Туди помістили тих, хто повернувся в Україну з Китаю після святкування Нового року.

Реконструкцію міжнародного шляху М-06 Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево й Ужгород) в Житомирській області проводить з 2018 року підрядна організація Sinohydro Corporation Limited (КНР).

За даними Державної міграційної служби, до виїзду за кордон на об’єкті працювали близько 40 працівників з КНР.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом COVID-19.