У Житомирі пройшов флешмоб на підтримку онкохворих дітей, учасники якого виклали свічками слова «Надія є!».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього року свічкова акція проводиться вдесяте. Це всеукраїнський флешмоб, під час якого у всіх містах нашої держави одночасно запалюють свічки, якими виставляють слова "Надія є!". Така акція має на меті привернути увагу до дитячої онкології, розповісти, що її можна лікувати, і подякувати людям, які жертвують кров, гроші, час та увагу цим дітям, підтримуючи їх та їхній батьків", - розповіла організатор акції, голова благодійної організації "Разом за життя" Людмила Свобода.

За її словами, 75-80% дітей, у яких діагностували онкологічні захворювання, мають шанси вилікуватися. Гірші показники при лейкозі, лімфомі, пухлинах.

Під час флешмобу також збирали кошти на лікування онкохворих дітей. Як зауважила Свобода, у рік її організація може зібрати до 500 тисяч гривень. Наприклад, 1 вересня, "Разом за життя" ініціювала проведення акції, під час якої вчителям пропонували відмовитися від квітів заради передачі коштів на лікування хворого хлопчика. Тоді вдалося зібрати 100 тисяч гривень.

У Житомирі провели флешмоб на підтримку онкохворих дітей / Фото: Ірина Чириця. Укрінформ

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За інформацією управління охорони здоров’я Житомирської ОДА, наразі в області на обліку перебуває близько 150 дітей з онкозахворюваннями. Найбільшу частку становлять злоякісні захворювання кровотворної та лімфоїдної систем (48,7%). Перше місце займають лейкози (72 дітей), на другому – злоякісні новоутворення сечостатевої системи (пухлини нирок, сечового міхура, яєчників у 24 дітей), на третьому – пухлини головного мозку (17 дітей). Значна частка дітей хворіє на нейробластоми.