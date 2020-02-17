На Тернопільщині немає лікарень, пристосованих для хворих на коронавірус — Надал

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до голів Тернопільської ОДА та обласної ради щодо запобігання можливого розміщення осіб, евакуйованих з Китаю, в санаторій "Медобори".

Про це повідомляє пресслужба міськради.

"Інфекційні відділення міських лікувальних закладів — лікарні швидкої допомоги та дитячої комунальної лікарні, які визначені госпітальними базовими закладами для надання медичної допомоги особам, не готові до надання повноцінної медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV", - зазначається у зверненні міського голови Тернопоял Сергія Надала до керівників області.

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Він також додає, що Тернопільщина — одна з областей України, яка не має обласної інфекційної лікарні, що спричиняє подвійну небезпеку для жителів міста та області. Окрім того, за його словами, Тернопільською ОДА та обласною радою, не дивлячись на неодноразові звернення, не виділялися коштів для забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, відсутня належна вентиляція та каналізація, не підведено кисень тощо.

У документі міський голова Тернополя також просить обласну владу вжити заходів щодо запобігання імовірного розміщення осіб, евакуйованих з Китаю, в санаторій "Медобори".