У Славутичі помер "кіборг" Ареф’єв
Укрінформ
У Славутичі Київської області на 47 році помер захисник Донецького аеропорту Євген Ареф’єв.
Про це повідомляє Славутицька міська рада у Facebook.
"На 47 році пішов із життя славутичанин Євген Ареф’єв. Захисник України, військовий за покликанням серця, справжній офіцер-професіонал, що мав позивний Спартак. Відповідальний командир, який завжди піклувався про солдат. Кіборг, який воював за Донецький аеропорт", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що Ареф’єв пішов з життя справжнім захисником країни. За проявлену особливу мужність він був нагороджений орденом Богдана Хмельницкого ІІІ ступеня.
Міськрада висловила співчуття рідним та близьким героя.