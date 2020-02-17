У Славутичі помер "кіборг" Ареф’єв

У Славутичі Київської області на 47 році помер захисник Донецького аеропорту Євген Ареф’єв.

Про це повідомляє Славутицька міська рада у Facebook.

"На 47 році пішов із життя славутичанин Євген Ареф’єв. Захисник України, військовий за покликанням серця, справжній офіцер-професіонал, що мав позивний Спартак. Відповідальний командир, який завжди піклувався про солдат. Кіборг, який воював за Донецький аеропорт", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Ареф’єв пішов з життя справжнім захисником країни. За проявлену особливу мужність він був нагороджений орденом Богдана Хмельницкого ІІІ ступеня.

Міськрада висловила співчуття рідним та близьким героя.