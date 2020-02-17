У Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олега Ольжича відкрилася фотовиставка портретів військовослужбовців «Погляд АТО – 1000 облич».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ідея проєкту «Погляд АТО – 1000 облич» з’явилася восени 2014 року, а на День захисника України у 2015 році відбулася перша презентація з портретами військових, й з того часу їх постійно стає більше. Зараз уже є понад 150 світлин, частина з яких експонується в обласній адміністрації, а інші відсьогодні у бібліотеці. Крім того, в електронному вигляді маю ще понад 500 фотографій», - розповів автор виставки, фотограф Леонід Шрайбікус.

У Житомирі відкрилася фотовиставка «Погляд АТО – 1000 облич» / Фото: Укрінформ

За його словами, на світлинах портрети військових з різних куточків України, але більшість – із 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Житомирі. Фотограф каже, що виїжджає і в інші міста, аби зробити фото.

«У моєму проєкті задіяні військові від солдата до генерала, від тих, хто не має нагород до Героя України. Для нас вони усі герої і всі рівні. Головна мета проєкту – подякувати військовим, які захищали Україну на Донбасі, повернулися і продовжують нести службу. Крім того, прагнемо, аби кожна виставка сприяла підвищенню авторитету захисників України та патріотичному вихованню молоді», - додав фотограф.

У рамках проєкту «Погляд АТО – 1000 облич» з’явилося паралельно 16 напрямків патріотичного виховання. Один із них – «Прапор гідності та честі», започаткований Леонідом Шрайбікусом спільно із Героєм України Михайлом Забродським. Державний прапор із підписом Забродського передавали школам Житомира.

Крім того, фотограф ініціював створення календарів «Погляд АТО – 1000 облич» із зображенням світлин учасників АТО/ООС, волонтерів та воїнів-афганців.

В обласній бібліотеці вона діятиме до 1 березня.