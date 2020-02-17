У Вінниці на умовах співфінансування за рік відремонтували 20 вулиць

У Вінниці впродовж 2019 року на умовах співфінансування мешканців відремонтували 20 вулиць в мікрорайонах приватної забудови.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«У 2019 році у Вінниці продовжувався ремонт доріг в мікрорайонах з приватною забудовою на умовах співфінансування. Було заасфальтовано ділянки на 20 вулицях. Такий формат співпраці (70 % вартості робіт сплачується з міського бюджету, решта – збирають мешканці) дозволяє пришвидшити асфальтування вулиць приватного сектора», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Школи на Вінниччині відновлюють навчання після карантину

Заявки на участь у програмі співфінансування асфальтування доріг від мешканців приватного сектора надходять зазвичай наприкінці року. Протягом 2018-2019 років у Вінниці було проведено 87 загальних зборів громадян, під час яких роз'яснили умови дольової участі населення в проведенні капітального ремонту дорожнього покриття.

Для капітального ремонту доріг приватного сектора Вінниці впродовж року залучено кошти мешканців у сумі 1,5 млн грн, ще 13,7 млн грн виділено з бюджету Вінницької міської ОТГ в сумі 13,7 млн грн.

На умовах співфінансування дороги в мікрорайонах приватної забудови міста ремонтуються вже упродовж 10 років.

Фото: vn.depo.ua, vmr.gov.ua