У Запорізькій області на карантині залишаються понад 43% шкіл

Карантинні заходи у навчально-виховних закладах Запорізької області продовжуються - наразі навчальний процес припинений у 43,3% шкіл області.

Про це повідомили в ДУ “Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ”.

“Станом на 17 лютого в Запорізькій області згідно з наказами ТВО та розпорядженніми місцевих органів влади повністю припинено навчання дітей у 227 школах області (43,4%). Повністю, до особливого розпорядження, припинено навчання в школах м. Бердянська (18 шкіл), м.Мелітополя (23 школи), м.Запоріжжя (123 школи)”, - йдеться у повідомленні.

Частково припинено навчальний процес у 13-ти класах 8 шкіл області. Переважна частина дошкільних навчальних закладів області працюють у звичайному режимі, але через високий рівень захворюваності дітей на ГРВІ повністю припинено функціонування 14 закладів дошкільної освіти області (Бердянський, Більмацький, К-Дніпровський, Веселівський, Запорізький та Якимівський райони), а також в 19-ти закладах (м.Запоріжжя – 18, Оріхівський район – 1) припинено функціонування загалом 30 групових осередків.

За попередньою інформацією, карантин триватиме до 19 лютого включно.