У Рівному експосадовець ОДА завдав збитків держбюджету на 1,6 мільйона

Колишній посадовець Рівненської ОДА через халатність завдав збитків держбюджету на суму 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Прокуратура Рівненської області повідомила про підозру особі за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, що, ймовірно, завдало державному бюджету збитки на суму 1,6 мільйона гривень. За даними слідства, зазначена особа у 2017 році працювала в Рівненській обласній державній адміністрації, а до її повноважень входило проведення технічного нагляду та контролю за здійсненням будівництва", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що експосадовець не перевірив відповідність фактично виконаних робіт підрядником на одному з об’єктів комунальної власності Рівного, безпідставно погодив та підписав відповідні акти, в яких вартість проведених робіт не відповідала кошторисній документації та вимогам будівельних норм.

Як повідомило кореспонденту агентства джерело, йдеться про неналежний технічний нагляд за виконанням реконструкції руліжної доріжки злітно-посадкої смуги аеропорту, що в селі Велика Омеляна Рівненського району.

Колишньому посадовцю загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом.