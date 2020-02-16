На Донеччині знешкодили чоловіка з гранатою, який захопив заручників

Правоохоронці Донецької області затримали чоловіка, який узяв у заручники жінку з неповнолітньою дівчиною та погрожував підірвати їх гранатою.

Про це повідомляють у Нацполіції.

"У Краматорську зловмисник, від’єднавши чеку від гранати, з погрозами зачинився у квартирі своєї знайомої. У заручниках опинилася і її 16-річна донька. Під час спецоперації поліція врятувала родину. Нападника було затримано, гранату - вилучено. Ніхто не постраждав", - ідеться у повідомленні.

Звільнення заручників на Донеччині / Фото: npu.gov.ua

Як зазначається зловмисником виявився мешканець Бахмутського району, котрий посварився зі своєю знайомою і вирішив з’ясувати стосунки за допомогою гранати.

За цим фактом відкрито два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї та боєприпасів) КК.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.