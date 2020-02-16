СБУ заблокувала схему розкрадання грошей Укрзалізниці

У Кіровоградській області СБУ викрила розкрадання 600 тис. грн, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За даними слідства, керівник підрядного підприємства під час укладання договору щодо технічного переоснащення будівлі Знам’янського вагонного депо штучно завищив вартість витратних матеріалів. Для цього він вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт. При цьому сума відповідних державних витрат була погоджена з посадовцями структурних підрозділів регіональної філії”, - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, безпідставне завищення цін завдало збитків Укрзалізниці на суму майже 600 тисяч гривень.

Директору підрядного підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), головному інженеру служби вагонного господарства депо – за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, імовірно причетних до протиправної діяльності.