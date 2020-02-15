У Чернігові сотні людей вшанували пам’ять жертв війни в Афганістані - загиблих, померлих від отриманих ран, зниклих безвісти військовослужбовців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До пам’ятника загиблим під час війни в Афганістані прийшли керівники області та міста Чернігова, депутати, представники громадських організацій ветеранів Афганістану, члени родин, яких зачепила та війна, сьогоднішні захисники. Вони поклали квіти, запалили лампадки та схилили голови у хвилині мовчання. На честь загиблих пролунав військовий салют.

У Чернігові сотні людей вшанували пам’ять загиблих військових в Афганістані/Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

За інформацією пресслужби Чернігівської міської ради, через війну в Афганістані пройшли 7,5 тис. жителів області, в т. ч. близько 2-х тисяч мешканців обласного центру. Додому не повернулося 119 земляків.

У Чернігові на честь загиблих воїнів афганської війни названо 5 вулиць, встановлено 10 меморіальних дощок, у центрі міста є пам’ятник.

До складу міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану входить близько 500 чоловік. Вони беруть активну участь у заходах із військово-патріотичного виховання молоді, увічнення пам’яті ветеранів афганської та інших локальних війн.

Не залишаються ветерани й поза подіями, які нині відбуваються в Україні. Участь в АТО/ООС брали 40 жителів Чернігівщини із досвідом "Афгану", двоє з них - Віктор Маслов та Герой України Олег Міхнюк (родом із Прилуцького району) - там загинули.

Війна в Афганістані тривала близько 10 років і забрала життя 3280 синів України. Зараз у державі налічується понад 150 тисяч її ветеранів, з яких близько 8 тис. мають поранення, понад 6 тисяч - інваліди.