"Руки геть від Океану": у Миколаєві попросили захистити суднобудівний від рейдерів

Понад чотири сотні миколаївців 15 лютого взяли участь у мирній акції "Руки геть від "Океану" на підтримку суднобудівного заводу "Океан", майно якого арештовано за поданням Офісу генерального прокурора України.

Вони зібралися біля приміщення облдержадміністрації і в руках тримали плакати "Руки геть від "Океану", "Не хочемо їхати в Румунію на заробітки. Дайте працювати вдома і бути зі своїми сім'ями", "Влада, не заважай корабелам працювати", "Володимир Зеленський, захистіть український "Океан", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні на підставі брехливих звинувачень щодо нашого заводу, правоохоронці розслідують сфабриковану кримінальну справу. Завод "Океан" був нахабно атакований рейдерами, поставлено під загрозу зрив контрактів. Вперше за багато років ми маємо пакет замовлень по суднобудуванню, судноремонту, обробці металу, мостобудуванні, робочі отримують стабільну заробітну плату. Я звертаюся до Президента Володимира Зеленського: не дайте знищити єдиний в Україні суднобудівний завод», - сказав представник трудового колективу заводу Віктор Вольський.

Підтримав заводчан і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він висловив необхідність особистого контролю з боку Президента України щодо питання захисту "Океану".

На мітингу суднобудівники і ветерани галузі не приховували емоцій і називали імена тих, хто, на їх думку, причетний до цієї ситуації, яка має на меті знищення кораблебудування в Миколаєві. Серед них називалися і працівники прокуратури, які, на їх думку, бездумно прийняли рішення про арешт майна заводу, завдавши величезних репутаційних збитків перед вітчизняними, а особливо іноземними інвесторами.

Учасники акції прийняли звернення до Президента України з вимогою захистити завод від рейдерських посягань.

"Флагман українського суднобудування завод "Океан" потребує вашої підтримки і захисту від рейдерів, які атакували наше підприємство. Спаплюжено нашу репутацію, яка зароблялася важкою працею. Під загрозою виконання чинних і майбутніх замовлень. Не дайте знищити наше підприємство", - йдеться у зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, за поданням Офісу генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва 13 січня 2020 року накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

Господарський суд Миколаївської області 14 лютого визнав законним проведення аукціону з продажу майнового комплексу ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

3 грудня 2018 року "Океан", який до того кілька років не працював, продали з аукціону за 122 мільйони 195 тисяч гривень. Це була третя спроба продати завод. Перші дві не відбулися через відсутність охочих його купити. Його новим власником став керівник миколаївського ТОВ "Торговий дім "Аннона" Ігор Волошин. Новий власник погасив майже 100 мільйонів гривень боргів по зарплаті і почав відроджувати виробництво.

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден водотонажністю до 350 тисяч тонн. Він був власністю норвезько-російської компанії Вадан Ярдс Груп АС.