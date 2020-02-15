На Запоріжжі викрили підполковника ДСНС, який торгував зброєю

У Мелітополі слідчі Держбюро розслідувань повідомили про підозру підполковнику ДСНС, якого підозрюють у нелегальній торгівлі зброєю.

Про це інформує ДБР.

«Слідством встановлено, що посадовець здійснював збут вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. У рамках досудового розслідування відбулася контрольна закупка, під час якої підполковник ДСНС продав револьвер системи «Наган» вартістю 15 тисяч гривень без серійного номера», - повідомляє пресслужба ДБР.

На Запоріжжі підполковник ДСНС торгував зброєю / Фото: ДБР

Як зазначається, за висновком експертизи револьвер виявився переробленою короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю.

У результаті обшуку за місцем мешкання та роботи підозрюваного виявлено і вилучено значну кількість стрілецької вогнепальної зброї, боєприпасів, комплектуючих частин.

Вирішується питання щодо скерування до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.