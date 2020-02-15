На Запоріжжі викрили підполковника ДСНС, який торгував зброєю
Про це інформує ДБР.
«Слідством встановлено, що посадовець здійснював збут вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. У рамках досудового розслідування відбулася контрольна закупка, під час якої підполковник ДСНС продав револьвер системи «Наган» вартістю 15 тисяч гривень без серійного номера», - повідомляє пресслужба ДБР.На Запоріжжі підполковник ДСНС торгував зброєю / Фото: ДБР
Як зазначається, за висновком експертизи револьвер виявився переробленою короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю.
У результаті обшуку за місцем мешкання та роботи підозрюваного виявлено і вилучено значну кількість стрілецької вогнепальної зброї, боєприпасів, комплектуючих частин.
Вирішується питання щодо скерування до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.