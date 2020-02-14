Арешт без застави: патрульного, який поранив втікача у Харкові, взяли під варту

Октябрський райсуд Полтави обрав запобіжний захід - арешт без права на заставу для харківського патрульного, який поранив людину під час переслідування автомобіля.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив телефоном речник управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві, Олександр Білка.

"Октябрський райсуд Полтави обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави терміном на 60 днів для харківського патрульного, який 13 січня застосував табельну зброю для зупинки транспортного засобу та тяжко поранив людину у салоні цього авто", - зазначив Білка.

За його словами, розслідування резонансної стрілянини у Харкові перебуває на контролі керівництва ДБР, а процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області.

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У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого слідчі територіального управління ДБР повідомили про підозру командиру однієї з рот Управління патрульної поліції у Харківській області, який під час переслідування автомобіля поранив чоловіка, у перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

13 лютого близько 3 години ночі в Харкові патрульні отримали повідомлення, що троє громадян після вживання спиртних напоїв мають намір їхати автомобілем марки Subaru Forester. Поліцейські виявили схожий автомобіль поблизу села Хролі. Почалося переслідування, однак водій транспортного засобу не зупинився. Командир роти застосував табельну зброю для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження. Патрульний здійснив три постріли в бік авто. В результаті пасажир автомобіля дістав два проникаючі поранення в спину та поперек з розривом правої легені. Поранений переніс дві операції та перебуває у реанімації, його стан стабільно тяжкий.