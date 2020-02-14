Керівника Центру радіаційної безпеки Дніпропетровщини підозрюють у хабарництві

Керівник обласного Центру радіаційної безпеки та медичної радіології Дніпропетровщини підозрюється в систематичному хабарництві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За попередньою інформацією, посадовець систематично отримував грошову винагороду за проходження курсів безпеки не лише з місцевих медустанов, а й «допомагав» з вирішенням цього питання представникам інших областей України", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що власник однієї з приватних клінік придбав нове рентгенологічне обладнання і мав отримати дозвіл для медперсоналу на роботу з приладом. Він офіційно звернувся до Центру, який забезпечує проходження лікарським персоналом спеціальних курсів із заходів безпеки під час роботи з рентген-апаратами.

За версією слідства, керівник контролюючої структури запропонував вирішити питання неофіційно, гарантуючи швидке проходження навчального курсу та гарантоване складання заліків медперсоналом.

Правоохоронці задокументували отримання посадовцем у робочому кабінеті 12 тисяч гривень від власника клініки.

Під час проведення слідчих дій за місцями роботи та проживання чиновника правоохоронці вилучили майже 500 тисяч гривень, ймовірно одержаних від протиправної діяльності.

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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України керівнику контролюючого органу повідомлено про підозру.