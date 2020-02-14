На подвір'ї будинку засновника “Ланет” стався вибух, поліція відкрила справу
Про це у коментарі Укрінформу повідомила працівник відділу комунікації поліції Київської області Віталія Грохольська.
“Поліція Васильківського району відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ — хуліганство. На місці події вилучили рештки від невідомого пристрою і направили на експертизу, щоб встановити, який це саме був вибуховий предмет”, - сказала Грохольська.
За її словами, наразі поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи щодо розшуку та встановлення осіб, які кинули цей невідомий предмет на подвір'я.
Раніше у мережі “Ланет” заявили, що було скоєно замах на їх засновника, бізнесмена Віктора Мазура.
ЗМІ повідомляли, що будинок Мазура знаходиться в селі Кожухівка Васильківського району Київської області.