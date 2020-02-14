Протести на шахті

Протести на шахті "Краснолиманська" — під землею 57 гірників

Укрінформ
На Донеччині триває протест гірників шахти "Краснолиманська" проти невчасної виплати зарплат - під землею залишаються 57 працівників.

Про це повідомляє у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Триває протест гірників на шахті "Краснолиманська". Станом на 10.00 під землею залишаються 57 гірників", - йдеться у повідомленні.

Волинець зазначає, що, за інформацією від працівників шахти та їх родин, адміністрація підприємства і місцева влада ситуацію ігнорують. Не викликають гірничорятувальну службу, відсутнє системно налагоджене постачання харчування та питної води. Їжу та воду зібрали та передали протестувальникам самі робітники підприємства.

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Як нагадав голова НПГУ, шахтарі залишаються під землею відучора, 13 лютого, на горизонті 545 метрів у камерах навколошахтного двору. Трудовий колектив вимагає повного погашення заборгованості за жовтень, листопад, грудень 2019 року, січень-2020.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 4 лютого на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради, зокрема, наголосив на важливості вирішення питання виплати заборгованості по зарплаті шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі. За його словами, на 1 січня 2020 року заборгованість перед гірниками становила 922 млн гривень.

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5 і 10 лютого Кабінет міністрів переказав по 163 млн грн для погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам шахт за грудень минулого року.

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