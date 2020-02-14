Протести на шахті "Краснолиманська" — під землею 57 гірників

На Донеччині триває протест гірників шахти "Краснолиманська" проти невчасної виплати зарплат - під землею залишаються 57 працівників.

Про це повідомляє у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Триває протест гірників на шахті "Краснолиманська". Станом на 10.00 під землею залишаються 57 гірників", - йдеться у повідомленні.

Волинець зазначає, що, за інформацією від працівників шахти та їх родин, адміністрація підприємства і місцева влада ситуацію ігнорують. Не викликають гірничорятувальну службу, відсутнє системно налагоджене постачання харчування та питної води. Їжу та воду зібрали та передали протестувальникам самі робітники підприємства.

Як нагадав голова НПГУ, шахтарі залишаються під землею відучора, 13 лютого, на горизонті 545 метрів у камерах навколошахтного двору. Трудовий колектив вимагає повного погашення заборгованості за жовтень, листопад, грудень 2019 року, січень-2020.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 4 лютого на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради, зокрема, наголосив на важливості вирішення питання виплати заборгованості по зарплаті шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі. За його словами, на 1 січня 2020 року заборгованість перед гірниками становила 922 млн гривень.

Читайте також: Уряд виділив ще 163 мільйони на зарплати шахтарям

5 і 10 лютого Кабінет міністрів переказав по 163 млн грн для погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам шахт за грудень минулого року.