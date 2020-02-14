У Львові дві автівки збили на смерть жінку, яка прибирала дорогу

У Львові дві автівки на смерть збили літню працівницю комунального шляхово-ремонтного підприємства, яка зранку прибирала дорогу.

Про це повідомляє у Facebook відділ комунікації поліції Львівської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці, на 65-річну жінку, працівницю одного із львівських комунальних підприємств, скоїли наїзд два автомобіля – Volkswagen, яким керував 71-річний житель Львова, та Peugeot, за кермом якого перебував 38-річний киянин. Від отриманих травм жінка померла на місці події", - йдеться у повідомленні.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 14 лютого, близько 7.25 на вулиці Липинського.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За даними Шевченківської районної адміністрації Львова, працівниця була в жилеті, здійснювала прибирання прибордюрної частини, зазначили у Львівській міській раді. Жінці було 65 років, із них 20 років вона пропрацювала в комунальних структурах міста.