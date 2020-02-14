Зеленський призначив голів трьох РДА на Київщині, Кіровоградщині та Полтавщині
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив голів трьох районних державних адміністрацій на Київщині, Кіровоградщині та Полтавщині.
Відповідні розпорядження №109/2020-рп - №111/2020-рп від 13 лютого опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, призначив Сергія Яценка головою Іванківської РДА Київської області, Валерія Больбота головою Петрівської РДА Кіровоградської області та Івана Дзуса головою Семенівської РДА Полтавської області.