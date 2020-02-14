Крадіжка під час обшуків: ДБР відкрило справу проти поліцейських

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом крадіжки поліцейськими чужих речей під час обшуку в приміщенні одного з одеських підприємств.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочали досудове розслідування за фактом вчинення крадіжки (ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДБР, за інформацією, поширеною у ЗМІ 13 лютого, службові особи Головного управління Національної поліції в Одеській області нібито вчинили крадіжку майна підприємства під час проведення обшуку на його території.

Наразі проводиться комплекс першочергових слідчих дій.

У разі доведення вини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді арешту на строк від 3 до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк, зазначає пресслужба ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, у відеозаписі, оприлюдненому в мережі Інтернет, зафіксовано трьох осіб, які під час обшуку розкладали по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами. Публікація не залишилася поза увагою керівництва одеської поліції, встановлені усі учасники події, які є працівниками поліції.

На період проведення перевірки поліцейських відсторонено від виконання службових обов‘язків.