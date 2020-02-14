В Одесу прибуло судно з Китаю, яке викликало переполох через коронавірус

Трьохсотметровий контейнеровоз CMA CGM Ural під прапором Мальти, що прямує з Китаю, чий екіпаж перехворів на ГРВІ, прибув до Одеси.

Про це повідомляє "Думская".

"На початку січня контейнеровоз вийшов з Китаю, де стався спалах коронавірусної інфекції. Загальна увага прикута до судна через те, що 27 січня, коли "Урал" стояв в одному з портів Шрі-Ланки, у шістьох членів екіпажу раптово піднялася температура", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тоді медики оглянули моряків і заявили, що у них була звичайна ГРВІ та хворі вже одужали. Проте у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в кожному порту команду все одно ретельно перевіряють.

Перед самим заходом контейнеровоза до Одеси МОЗ України заявив, що у членів екіпажу (серед яких, за даними "Думской", один українець) немає підозри на СОVID-19.

"Зважаючи на максимальний 14-денний інкубаційний період захворювання на СОVID-19 та враховуючи термін 27 днів від виходу судна з порту в Китаї до приходу в порт Одеси, а також на перевірки членів екіпажу судна у попередніх портах - епідемічна ситуація на судні є благополучною", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Після прибуття судна до порту Одеси всі члени екіпажу пройдуть відповідний температурний скринінг та у разі підозри будуть скеровані в спеціальні медичні заклади. Будуть проведені лабораторні дослідження та тест на СОVID-19. Санітарно-карантинні підрозділи, що працюють в порту, відслідковують курс слідування зазначеного судна та повною мірою володіють інформацією про стан здоров’я екіпажу, запевнили в міністерстві.