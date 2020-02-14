На збуті марихуани у Миколаєві затримали двох патрульних

Правоохоронці викрили у Миколаєві двох патрульних, які займалися продажем наркотичних речовин.

Про це інформує Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

"Миколаївське управління ДВБ НПУ отримало оперативну інформацію про те, що окремі співробітники Управління патрульної поліції області причетні до злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. 24-річний та 27-річний поліцейські були викриті на збуті серед свого оточення марихуани", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підозрюваних затримали відразу після продажу ними наркотиків.

Слідчі ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури області розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

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Патрульних затримали на підставі ст.208 КПК, їм мають оголосити про підозру.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна.