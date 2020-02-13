СБУ просить не лякатися військових і ходити з документами - на Київщині масштабні навчання
Про це повідомляє ГУ СБУ в Києві та Київській області у Facebook.
"17-21 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області проведе масштабне антитерористичне навчання у Білій Церкві та прилеглих районах Київської області. У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних сил України та органів державної влади", - йдеться у повідомленні.
При цьому Служба безпеки України закликає жителів Київщини під час проведення навчань зберігати спокій у зв'язку із зосередженням в окремих районах населених пунктів спецпризначенців та військових, і з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.
Також спецслужба звернулася до громадян з проханням дотримуватися правил поводження з підозрілими предметами, вибухо-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу.