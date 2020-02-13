Яка доля чекає циркових тварин та їхніх дресирувальників в Україні?

До Василівського центру реабілітації хижаків, що в Запорізькій області, переїхали шість циркових левів

Відомий український дресирувальник Олексій Пінко разом із шістьма своїми левами залишилися без роботи і переїхали з Харкова до Василівського центру реабілітації хижаків.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив власник центру реабілітації хижаків Олександр Пилишенко.

“До нас з Харкова приїхали 6 левів. Вони могли виступати у циркових програмах ще цілий рік, адже оновити програми цирки мають з 2021 року, але директори цирків вже не хочуть брати на роботу атракціони з тваринами. Дресирувальник теж приїхав до нас", – розповідає власник центру реабілітації хижаків Олександр Пилишенко.

Спеціально для циркових звірів Олександр побудував тимчасові павільйони, в яких вони житимуть до весни. Як тільки температурні умови дозволять, усіх звірів розмістять у зовнішніх павільйонах.

“Тваринам від 5 до 15 років. Вони їздили і жили в цирках, тобто перебували в теплих умовах. Вони не привчені до холодів і морозів. На вулицю випустимо навесні", – пояснює Олександр.

Власником хижих кішок є відомий український дресирувальник Олексій Пінко. У цирку він пропрацював чверть століття, з яких 16 років — з левами, до цього був повітряним гімнастом. Пінко працював у парі разом зі своєю дружиною Веронікою, але кілька років тому вони розлучилися. Після розлучення у Олексія не дуже вдало складалася кар'єра: щоб прогодувати тварин, йому навіть довелося продати свою квартиру у Харкові.

“От чим іншим він зможе займатися? Охоронцем бути? Я не можу собі уявити, що він зможе влаштувати своє життя без тварин. Йому потрібен дім, а нам — кваліфіковані кадри", – каже Пилишенко.

У Василівці дресирувальник змінить професію і стане кимось на кшталт доглядача за левами. Пилишенко пояснює: ніхто не знає краще психологію поведінки тварин, ніж людина, яка працювала з ними півтора десятка років. Пінко буде свого роду провідником між відвідувачами і левами.

"Йому доведеться змінити спосіб спілкування з тваринами, але він все одно буде з ними працювати", – каже власник центру реабілітації тварин.

До речі, лева "Льову", якого кілька тижнів тому з Василівки відправили до ПАР, колись від смерті врятував саме Олексій Пінко. Це він виходив "Льову" (тварину хотіли вбити, бо при народженні у неї були паралізовані задні лапи, – авт.), возив його з собою на гастролі, потім віддав до приватного зоопарку "Парк Покровського періоду".

Поспілкуватися з дресирувальником нам, на жаль, не вдалося. За словами Олександра, Пінко зараз в невеликій відпустці, йому треба було залагодити особисті справи.

Крім харківських левів, у Василівці живе і 11-річний білий лев на ім'я "Смайл". Колись він працював артистом цирку французького атракціону. Але царя звірів списали, залишивши в Україні.

Двоє ведмедів з Хмельницька — Аліса (сліпа ведмедиця) і Тимофій Потапович також стали непотрібними колишнім господарям. У Василівці вони будуть до березня, після чого переїдуть за кордон, де також житимуть в центрі реабілітації.

У Олександра Пилишенка є побоювання, що після того, як цирки офіційно почнуть працювати без тварин, в Україні з'явиться багато безробітних дресирувальників і ще більше покинутих тварин. Адже передати до реабілітаційних центрів можна буде лише тих тварин, які офіційно належать державі.

Наразі у Василівці триває будівництво клініки, яка стане невід'ємною частиною центру реабілітації. На першому поверсі буде операційна, кабінети, гаражі для техніки, а на другому — житло для фахівців-ветеринарів.

“Ми зараз спілкуємося з ветеринарною академією у Дніпрі. Маємо намір надати практикуми їхнім старшокурсникам, щоб молодь приїжджала до нас, працювала і мала невеликий досвід до закінчення навчання. Надалі за контрактом ми надаємо їм житло і роботу. В ідеалі це має бути сімейна пара фахівців-ветеринарів. Ми хочемо, щоб вони могли жити і контролювати ситуацію щодня", – пояснює Пилишенко.

За попередніми прогнозами, клініка запрацює на початку 2021 року.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя

Фото Дмитра Смольєнка