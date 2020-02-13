У Білій Церкві евакуювали багатоповерхівку через тротил

У Білій Церкві поліція евакуювала жителів будинку через тротил, який знайшли у підвалі.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Небезпечну знахідку знайшли у підвалі новосельці 5-поверхового будинку. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники. Працівники аварійної служби газу відключили постачання газу.

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"Фахівці-вибухотехніки проводять заходи щодо вилучення з підвального приміщення тротилу. Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, поліція провела евакуацію майже двохсот людей, жителів 70 квартир багатоквартирного будинку.", - зазначають правоохоронці.

Фото: поліція Київської області