У Білій Церкві евакуювали багатоповерхівку через тротил
Укрінформ
У Білій Церкві поліція евакуювала жителів будинку через тротил, який знайшли у підвалі.
Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.
"Небезпечну знахідку знайшли у підвалі новосельці 5-поверхового будинку. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють поліцейські, рятувальники. Працівники аварійної служби газу відключили постачання газу.
"Фахівці-вибухотехніки проводять заходи щодо вилучення з підвального приміщення тротилу. Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, поліція провела евакуацію майже двохсот людей, жителів 70 квартир багатоквартирного будинку.", - зазначають правоохоронці.
Фото: поліція Київської області