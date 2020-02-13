В Івано-Франківську продовжили карантин у школах до 20 лютого

В Івано-Франківську через високий рівень захворюваності дітей на грип та ГРВІ продовжили карантин у навчальних закладах до 20 лютого.

Про це повідомляє Івано-Франківська міська рада.

«Через високий рівень захворювань на грип та ГРВІ у школах Івано-Франківська продовжать карантин. Навчальний процес відновлять 20 лютого», - йдеться у повідомленні.

Раніше через високу захворюваність дітей на грип та ГРВІ в навчальних закладах Івано-Франківська призупинили навчання з 7 до 16 лютого.

Читайте також: В Ужгороді продовжили карантин у школах ще на тиждень

Протягом 6-го тижня 2020 року в Івано-Франківській області на грип та ГРВІ захворіло 10985 осіб, у тому числі 8069 дітей до 17 років, що становить 73,5%.