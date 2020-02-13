Між Києвом і Харковом запустять додаткові рейси Інтерсіті+ у лютому та березні

Укрзалізниця призначила додаткові рейси швидкісного поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ — Харків — Київ у лютому та у березні.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Для покращення обслуговування пасажирів призначено додаткові рейси швидкісного поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ — Харків — Київ, відправленням з Києва 15, 18, 22, 25, 29 лютого та 3, 7, 10, 14 березня, із Харкова 16, 19, 23, 26 лютого та 1, 4, 8, 11 та 15 березня. Таким чином, у зазначений період поїзд № 720/719 курсуватиме щоденно”, - йдеться у повідомленні.

Поїзд №720 відправляється з Києва о 18:30 та прибуває до Харкова о 23:36. У зворотному напрямку поїзд №719 відправляється з Харкова о 05:56 та прибуває до Києва о 11:08.

В Укрзалізниці нагадують, що у харківському напрямку також курсують швидкісні поїзди Інтерсіті+ № 722/721, № 724/723 та № 726/725.