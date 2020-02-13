На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус, семеро постраждалих

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Первомайському районі Миколаївщини, внаслідок якої травмувалися семеро людей.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«13 лютого, приблизно о 05:20 ранку, на 50 км автодороги Н-24 «Благовіщенське - Миколаїв» у Первомайському районі, біля залізничного переїзду неподалік с. Лукашівка сталася ДТП. 63-річний водій, керуючи мікроавтобусом Nissan, за попередніми даними, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де перевернувся та зіткнувся з металевим відбійником», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій транспортного засобу та шестеро його пасажирів віком від 20 до 64 років отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до місцевої лікарні.

Читайте також: ДТП у Псковській області забрало життя 8 українців

Наразі вирішується питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Встановлюються усі обставини автопригоди.