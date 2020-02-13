На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус, семеро постраждалих
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.
«13 лютого, приблизно о 05:20 ранку, на 50 км автодороги Н-24 «Благовіщенське - Миколаїв» у Первомайському районі, біля залізничного переїзду неподалік с. Лукашівка сталася ДТП. 63-річний водій, керуючи мікроавтобусом Nissan, за попередніми даними, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де перевернувся та зіткнувся з металевим відбійником», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій транспортного засобу та шестеро його пасажирів віком від 20 до 64 років отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до місцевої лікарні.
Наразі вирішується питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Встановлюються усі обставини автопригоди.