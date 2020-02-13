Усіх людей, які отруїлися в ресторані у Славському, виписали з лікарні

П'ятнадцятьох людей, яких у вівторок, 11 лютого, госпіталізували до Сколівської районної лікарні з підозрою на харчове отруєння, виписали.

Про це повідомляє у Facebook Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"Станом на 13:00 12 лютого, з числа тих, хто харчувався у гостинному дворі «Рандеву» (Сколівський р-н., смт. Славське), всі 15 осіб, які звернулись за допомогою та були госпіталізовані (в тому числі 4 дітей), - виписані з лікувального закладу", - поінформували в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого у Сколівську ЦРЛ з діагнозом "гостра кишкова інфекція" було госпіталізовано 15 осіб (в тому числі 4 дітей), які напередодні харчувались в ресторані відпочинково-оздоровчого комплексу «Рандеву» смт. Славське.