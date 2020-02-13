На виборах депутата в харківському окрузі №179 з'явилися кандидати-клони — КВУ

Комітет виборців України (КВУ) зауважує, що на виборах народних депутатів на окрузі №179 відроджується технологія “клонів”.

Про це повідомив очільник КВУ Олексій Кошель у Facebook.

“Проміжні вибори народного депутата, в.о. №179, Харківська область. За нашою інформацією, на окрузі вже відроджується технологія «клонів». Після оголошення про участь у виборах ексголови Харківської ОДА Юлії Світличної відразу ж з’явилася інша кандидатка, яка має однакове із нею прізвище та співзвучне ім’я. На сайті НАЗК вже опубліковано декларацію кандидата-клона - Яни Світличної”, - написав Кошель.

Він нагадав, що під час минулих парламентських виборів влітку 2019 року влада постійно заявляла про велику кількість «двійників», які атакували її кандидатів. Зараз, за словами Кошеля, таку саму технологію вона застосовує вже до своїх опонентів.

“Комітет виборців України звертає увагу Центральної виборчої комісії на недопустимість практики нечесної боротьби на виборах, можливих спроб маніпуляцій з метою впливу на результати голосування та необхідність забезпечення демократичного і прозорого виборчого процесу”, - підкреслює Кошель.

Він додав: “Нас непокоїть, що напередодні місцевих виборів 179-й округ можуть перетворити на черговий майданчик для відпрацювання політичних технологій на зразок 205-го чернігівського округу чи виборів міського голови Мукачева у 2004-му”.

Кошель зауважив, що зараз все залежить виключно від влади. “Чекаємо завершення реєстрації і рахуємо кількість двійників у бюлетені”, - відзначив керівник КВУ.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. ЦВК призначила вибори на неділю, 15 березня 2020 року.

Станом на 12 лютого ЦВК зареєструвала 14 кандидатів у народні депутати в окрузі № 179.

Згідно з календарним планом, затвердженим комісією 3 січня, висування кандидатів відбуватиметься до 3 лютого включно. З 16 січня до 13 лютого включно - подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів.

На окрузі №179 на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. Водночас у листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.