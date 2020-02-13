Одеський аеропорт на пів дня призупиняє обслуговування рейсів

Міжнародний аеропорт "Одеса" призупинив на пів дня обслуговування рейсів через реконструкцію злітно-посадкової смуги та облаштування рульових доріжок.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

"Через проведення робіт з будівництва аеродромного комплексу аеропорт "Одеса" не буде обслуговувати рейси 13 лютого з 11 год. 30 хв. до 17 год. за місцевим часом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "для уточнення деталей щодо перенесення рейсів рекомендується звертатись до представництв авіакомпаній".

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Як повідомлялося, на будівництво злітно-посадкової смуги аеропорту довжиною 2 км 800 м і шириною 60 м урядом України було спрямовано 253 мільйони гривень. Після завершення будівництва аеропорт зможе приймати повітряні судна типу Вoeing-757 і 767, а також інші літаки місткістю до 300 пасажирів, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі.

Фото: Пушкинская