СБУ затримала двох поліцейських за торгівлю наркотиками

СБУ затримала на Львівщині двох поліцейських, які підозрюються в організації механізму розповсюдження та збуту наркотиків.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За версією слідства, заступник начальника одного з райвідділів поліції спільно зі своїм підлеглим через погрози та шантаж залучили до протиправної діяльності наркозалежного із судимістю. Посередник отримував наркотики від поліцейських і перепродував "товар". Після цього він надавав інформацію про покупців поліцейським, які, зловживаючи службовим становищем, штучно нарощували «результати» роботи відділу. Правоохоронці затримали обох поліцейських, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, при передачі посереднику амфетаміну і канабісу.

Вилучені наркоречовини направлено на експертизу. Наразі затриманим планується оголосити про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів,) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ