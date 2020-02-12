Зима без снігу: куди Вінниця направить зекономлені гроші

У Вінниці кошти, зекономлені за рахунок зменшення витрат протиожеледних матеріалів через теплу зиму, спрямують на придбання спецтехніки, ремонт доріг та благоустрій міста.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник відділу об’єктів утримання департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради В’ячеслав Хілінський.

"Цьогорічна тепла зима дозволила нам використовувати значно менше протиожеледних матеріалів, аніж очікувалось. Так, станом на середу, а це вже середина лютого, їх використано лише на 27%. Наприкінці сезону порахуємо перехідні залишки, які дозволять зменшити витрати на наступну зиму. Зекономлені кошти спрямуємо на придбання спецтехніки, ремонт доріг та благоустрій міста", - повідомив Хілінський.

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За його словами, у 2019 році на придбання протиожеледних матеріалів з міського бюджету було виділено 17,5 млн грн. За ці кошти придбано 9, 3 тис. тонн протиожеледних матеріалів. Станом на середу, 12 лютого, використано 2,5 тис. тонн солі та відсіву.

Остаточні обсяги витрат протиожеледних матеріалів та залишки підрахують наприкінці березня, позаяк іще упродовж півтора місяця погодні умови можуть зумовити їх використання. Тоді й можливо буде розрахувати обсяг коштів, які вдасться зекономити на придбання протиожеледних залишків на зиму 2020-2021 років.