На Харківщині від нападу ротвейлера загинув 4-річний хлопчик

На Харківщині в результаті нападу собаки загинув 4-річний хлопчик.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«Повідомлення про трагедію в одному з селищ Красноградського району надійшла до відділу поліції 12 лютого близько 16:00. Поліцейські попередньо встановили, що вдень жителька приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком та залишила його на декілька хвилин без нагляду у дворі. В цей час пес породи ротвейлер вирвався з вольєра та напав на дитину. Бригаді швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце, врятувати дитину не вдалося», - йдеться у повідомленні.

За словами рідних хлопчика, 3-річного собаку родина придбала близько трьох тижнів тому, за цей час агресивної поведінки він не проявляв. Читайте також: У Миколаєві жінка, яку покусав скажений пес, вимагає пів мільйона компенсації

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Красноградського відділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. На даний час поліцейські з'ясовують усі обставини трагедії.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації поліції Харківської області, за фактом загибелі 4-річного хлопчика від нападу ротвейлера відкрили кримінальну справу.

"За фактом загибелі 4-річного хлопчика в результаті нападу собаки в Красноградському районі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство дитини) з приміткою "нещасний випадок", - зазначили в поліції.