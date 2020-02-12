В Одесі на Куликовому полі невідомі повалили флагшток з українським прапором
Про це повідомляє Південний межрегіональний відділ Українського інституту національної пам'яті на своїй сторінці у Facebook.
"Перед Одеським будинком профспілок лежить повалений флагшток з Державним прапором України. На флагштоці - напис: "Рука Москвы дотянулась". Сам прапор небайдужі громадяни підібрали з асфальту", йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "співробітники УІНП оглянули флагшток і побачили, що болти, які його скріплювали, були навмисно розхитані".
Крім того, на паркані поряд з поваленим флаштоком з'явилися листівки антиукраїнського змісту, що прославляють терористів і державу-агресора.
У Південному межрегіональному відділі УІНП вимагають від Служби безпеки України та Національної поліції України "вжити всіх заходів для покарання винних і недопущення наруги в майбутньому".