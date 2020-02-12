В Одесі на Куликовому полі невідомі повалили флагшток з українським прапором

На Куликовому полі Одеси невідомі повалили високий флагшток з Державним прапором України і розмістили напис "Рука Москвы дотянулась".

Про це повідомляє Південний межрегіональний відділ Українського інституту національної пам'яті на своїй сторінці у Facebook.

"Перед Одеським будинком профспілок лежить повалений флагшток з Державним прапором України. На флагштоці - напис: "Рука Москвы дотянулась". Сам прапор небайдужі громадяни підібрали з асфальту", йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "співробітники УІНП оглянули флагшток і побачили, що болти, які його скріплювали, були навмисно розхитані".

Крім того, на паркані поряд з поваленим флаштоком з'явилися листівки антиукраїнського змісту, що прославляють терористів і державу-агресора.

Читайте також: Начальника Одеського СІЗО та ще двох співробітників звільнили з посад

У Південному межрегіональному відділі УІНП вимагають від Служби безпеки України та Національної поліції України "вжити всіх заходів для покарання винних і недопущення наруги в майбутньому".