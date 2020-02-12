У Мукачеві триває карантин у школах, захворюваність на ГРВІ зростає

Цього тижня у Мукачеві кількість хворих на ГРВІ зросла більше ніж на 20%. Більшість із хворих — діти. У місті та районі тривають карантинні заходи.

Про це повідомляє Мукачівська міська рада у Facebook.

“Цього тижня у Мукачеві кількість хворих на ГРВІ зросла більше ніж на 20%. На гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 574 містян, більшість дітей – 301 випадок. У Мукачівському районі на ГРВІ занедужало близько 400 місцевих жителів, з яких більше половини - діти. Порівняно з минулим тижнем, кількість хворих на ГРВІ у місті збільшилася на 22 відсотки” - йдеться у повідомленні.

Як інформують у міськраді, лабораторно підтверджених випадків захворювання на грип у Мукачеві та районі поки немає.

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У навчальних закладах міста та району триває карантин.

На початку тижня в Закарпатському обласному центрі здоров'я повідомляли про перевищення по області епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ на 41%.