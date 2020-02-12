У Мукачеві триває карантин у школах, захворюваність на ГРВІ зростає
Про це повідомляє Мукачівська міська рада у Facebook.
“Цього тижня у Мукачеві кількість хворих на ГРВІ зросла більше ніж на 20%. На гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 574 містян, більшість дітей – 301 випадок. У Мукачівському районі на ГРВІ занедужало близько 400 місцевих жителів, з яких більше половини - діти. Порівняно з минулим тижнем, кількість хворих на ГРВІ у місті збільшилася на 22 відсотки” - йдеться у повідомленні.
Як інформують у міськраді, лабораторно підтверджених випадків захворювання на грип у Мукачеві та районі поки немає.
У навчальних закладах міста та району триває карантин.
На початку тижня в Закарпатському обласному центрі здоров'я повідомляли про перевищення по області епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ на 41%.