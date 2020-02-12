На Харківщині більше сотні освітніх закладів призупинили заняття через ГРВІ
Укрінформ
У Харківській області через захворюваність на ГРВІ тимчасово призупинені заняття у 107 різних закладах освіти.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської ОДА з посиланням на дані обласного департаменту освіти.
«У регіоні закрито 79 шкіл і 15 філій. Зокрема, на карантині всі навчальні заклади Лозівської ОТГ – це 23 школи та 6 філій, та Коломацької ОТГ – 3 школи. У Зміївському районі у 23 школах і 5 філіях подовжено додаткові канікули. Також в області закриті 10 дитячих садочків і 10 дошкільних підрозділів», - повідомили в ОДА.
За інформацією, у Харкові закриті ліцей «Рятувальник» і санаторна школа №11.
Раніше, за даними на 10 лютого, повідомлялося, що на Харківщині навчальний процес було призупинено в 54 закладах освіти.