На Харківщині більше сотні освітніх закладів призупинили заняття через ГРВІ

У Харківській області через захворюваність на ГРВІ тимчасово призупинені заняття у 107 різних закладах освіти.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської ОДА з посиланням на дані обласного департаменту освіти.

«У регіоні закрито 79 шкіл і 15 філій. Зокрема, на карантині всі навчальні заклади Лозівської ОТГ – це 23 школи та 6 філій, та Коломацької ОТГ – 3 школи. У Зміївському районі у 23 школах і 5 філіях подовжено додаткові канікули. Також в області закриті 10 дитячих садочків і 10 дошкільних підрозділів», - повідомили в ОДА.

За інформацією, у Харкові закриті ліцей «Рятувальник» і санаторна школа №11.

Читайте також: У школах Сум продовжили карантин до 14 лютого

Раніше, за даними на 10 лютого, повідомлялося, що на Харківщині навчальний процес було призупинено в 54 закладах освіти.