По всій Україні - сильний вітер, до 20 метрів на секунду

Синоптики попереджають про погіршення погоди та сильний вітер по всій Україні. Пориви вітру можуть досягати 20 м/с.

Про ускладнення погодних умов повідомляє пресслужба ДСНС. “За прогнозами УкрГідрометцентру, 12 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності)”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: В Україні через негоду без світла залишаються 47 населених пунктів По Києву та Київській області - пориви вітру також 15-20 м/с (I рівень небезпечності). У високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).