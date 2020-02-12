По всій Україні - сильний вітер, до 20 метрів на секунду
Укрінформ
Синоптики попереджають про погіршення погоди та сильний вітер по всій Україні. Пориви вітру можуть досягати 20 м/с.
Про ускладнення погодних умов повідомляє пресслужба ДСНС.
“За прогнозами УкрГідрометцентру, 12 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності)”, - йдеться у повідомленні.
По Києву та Київській області - пориви вітру також 15-20 м/с (I рівень небезпечності).
У високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).