У школах Сум продовжили карантин до 14 лютого

Карантин у школах Сум продовжили до п’ятниці, 14 лютого, включно.

Відповідне рішення 11 лютого ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Продовжити карантин у закладах загальної середньої та позашкільної освіти до 14 лютого включно», - йдеться у рішенні.

Підставою для ухвалення цього рішення стали дані міського відділу охорони здоров’я щодо ситуації з захворюваністю на ГРВІ та грип.

Як поінформувала в.о.начальника цього відділу Олена Чумаченко, станом на 11 лютого у дитячій клінічній лікарні на інфекційних ліжках перебувають на лікуванні 113 дітей, з яких 72 мають діагноз ГРВІ (середньо тяжкий перебіг), 36 – пневмонія, один – грип.

У відділенні реанімації та інтенсивної терапії лікуються п’ятеро дітей: двоє – з ГРВІ (ускладнений перебіг), троє – з пневмонією.

За її словами, щоденно до дитячої лікарні надходять до 20 пацієнтів з діагнозом ГРВІ.

Медики зауважили, що, попри стабілізацію захворюваності на грип та ГРВІ серед жителів міста, кількість стаціонарних хворих значно не зменшувалась, спостерігалось збільшення кількості хворих на грип і зростання хворих із тяжкими проявами вірусних інфекцій та їх ускладненнями.

У зв’язку з цим відділ охорони здоров’я вийшов із пропозицією призупинити функціонування освітніх закладів у період з 12 по 14 лютого включно, що й було підтримано більшістю членів комісії.

Як повідомляв Укрінформ, 30 січня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення призупинити навчальний процес у всіх школах та закладах позашкільної освіти Сум до 10 лютого, а згодом продовжила карантин до 11 лютого включно.