У Росію намагалися вивезти частину військового гелікоптера

У Росію намагалися вивезти частину військового гелікоптера

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Укрінформ
Контррозвідники Служби безпеки України попередили незаконне вивезення до Росії агрегата до військової авіаційної техніки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби поблизу державного кордону в районі села Лозно-Олександрівка зупинили автомобіль жителя Білокуракинського району. Під час огляду машини була виявлена кільова частина військового гелікоптера Мі-24”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено, зловмисник планував перетнути митний кордон в об’їзд офіційних пунктів пропуску. На території РФ вантаж мав зустріти його спільник.

Слідчі спецслужби у межах розпочатого досудового розслідування здійснюють збір доказів протиправної діяльності правопорушника та його спільників. Встановлюються джерела походження агрегата.

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Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експертному контролю) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Фото: СБУ

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