У Чернівцях подорожчав проїзд у тролейбусах

У Чернівцях на засіданні виконкому міськради прийняли рішення підвищити плату за проїзд у тролейбусах із 3 до 5 гривень за поїздку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Встановити для комунального підприємства “Чернівецьке тролейбусне управління" граничний розмір вартості проїзду за одну поїздку у міському електричному транспорті в м.Чернівці (тролейбус) – 5,00 грн", - йдеться у рішенні.

Крім того, у рішенні передбачили, що при безготівковому розрахунку вартість проїзду становитиме 4 гривні.

Для студентів та школярів передбачили знижки - три та одну гривню за поїздку відповідно.

Також встановили вартість проїзду в тролейбусах у нічний час (з 23.00 до 05.00) у розмірі 10 грн за поїздку. Рішення передбачає відсутність знижки на проїзд у тролейбусах у нічний час для всіх категорій громадян.

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Виконком своїм рішенням встановив вартість місячного проїзного квитка у розмірі 240 гривень.

За відповідний проєкт рішення проголосували сімох членів виконкому, що становить більшість від складу комітету.

Зміни набирають чинності з 1 березня.

Фото: molbuk.ua