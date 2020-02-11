У Чернівцях подорожчав проїзд у тролейбусах
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Встановити для комунального підприємства “Чернівецьке тролейбусне управління" граничний розмір вартості проїзду за одну поїздку у міському електричному транспорті в м.Чернівці (тролейбус) – 5,00 грн", - йдеться у рішенні.
Крім того, у рішенні передбачили, що при безготівковому розрахунку вартість проїзду становитиме 4 гривні.
Для студентів та школярів передбачили знижки - три та одну гривню за поїздку відповідно.
Також встановили вартість проїзду в тролейбусах у нічний час (з 23.00 до 05.00) у розмірі 10 грн за поїздку. Рішення передбачає відсутність знижки на проїзд у тролейбусах у нічний час для всіх категорій громадян.
Виконком своїм рішенням встановив вартість місячного проїзного квитка у розмірі 240 гривень.
За відповідний проєкт рішення проголосували сімох членів виконкому, що становить більшість від складу комітету.
Зміни набирають чинності з 1 березня.
Фото: molbuk.ua