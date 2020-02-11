Біля Умані пікетувальники перекрили Одеську трасу

Біля Умані Черкаської області пікетувальники перекрили рух міжнародною трасою М-05 Київ - Одеса, вимагаючи внормувати заходи з габаритно-вагового контролю на дорогах та забезпечити їх неухильне виконання.

Про це повідомляє у Facebook заступник голови Черкаської облдержадміністрації Дмитро Ляшов.

"Пост "Умань", 210 км. Траса М-05, зібралось близько 100 мітингувальників, які організували мирну акцію з вимогою внесення змін до законодавства щодо габаритно-зважувального контролю. Наразі переходять дорогу через пішохідний перехід. Працівники патрульної поліції провели з мітингувальниками бесіду щодо періодичного пропуску автомобілів та забезпечують безпеку заходу", - повідомив Ляшов.

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Він оприлюднив копію офіційного сповіщення про проведення акції. У документі вказано, що акція триватиме з 11.00 до 18.00 11 лютого, а за рішенням зборів може бути оголошена безстроковою.

Вимоги мітингувальників: навести законність в сфері контролю та дотримання норм вантажних перевезень, встановити стаціонарні сертифіковані ваги для цілодобового габаритно-вагового контролю, забезпечити відеофіксацію їх роботи та можливих фактів перешкоджання зважуванню, прийняти закон про тристоронню відповідальність за порушення норм (з боку відправника вантажу, перевізника і отримувача).

Заступник голови ОДА зазначив, що тримає ситуацію на особистому контролі.

Фото: Дмитро Ляшов, FB