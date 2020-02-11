Карпати засипає снігом - намело майже метр

В Карпатах падає дрібний сніг. Видимість сягає до 20 метрів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 08:00 11.02.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 20 м. Падає дрібний сніг, хуртовина. Вітер південно-західний 12-13 м/с. Температура повітря -7°С», - повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За інформацією Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології, середній сніговий покрив в Карпатах сягає 90 см, на станції Пожижевській – 38 см.

Синоптики обіцяють 11 лютого на Прикарпатті дощ з мокрим снігом і сильний вітер до 22 м/с, в горах – сніг і хурделицю.

Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат. Висота 1822 м. На пологішому схилі у північно-східному напрямку за назвою Пожижевська полонина на висоті 1550 м розташована сніголавинна метеостанція.

Напередодні рятувальники просили туристів обмежити прогулянки в горах.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост